Sıcak hava Özbek şarkıcıyı bunalttı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan ve 1 saat konser veren Özbek şarkıcı Doni, bunaltıcı sıcak nedeniyle konser sırasında tişörtünü çıkarttı, konser sonunda ise başına havlu koyarak serinlemeye çalıştı.

Kemer merkezindeki Club Aura'da Özbek şarkıcı Doni sahneye çıktı. Başta Rus ve Ukraynalı olmak üzere Azeri, Kazak ve Kırgız turistlerle yerli tatilciler de Doni'yi dinlemek için gece kulübüne geldi. Doni parçalarını söylerken DJ kabinin üzerinde ve ortadaki büyük barın üzerinde gezerek hayranlarıyla birlikte şarkılarını söyledi. Doni'ye gece kulübünün go- go dansçısı kızlar da eşlik etti.

Yerli ve yabancı tatilciler sürekli olarak cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek konseri kaydetti. Konser sırasında sıcaktan bunalan Doni, tişörtünü çıkarırken, konser sonu da başına havlu koyarak locada dinlendi.



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