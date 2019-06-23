Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da İBB seçimi için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da İBB seçimi için oy...
Yabancı fonların gözü Türkiye'nin eğitiminde
Antalya'da önemli eğitim hamlesi
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

Sibel Tüzün'den davul şov

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), () - MERSİN'de, Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Sibel Tüzün, davul şov ile hayranlarını coşturdu. Soli Arena'daki konseri...

Sibel Tüzün'den davul şov

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), () - MERSİN'de, Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Sibel Tüzün, davul şov ile hayranlarını coşturdu.
Soli Arena'daki konseri binlerce müzikseverin yanı sıra, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte izledi. Pop müziğin sevilen parçalarını seslendiren sanatçının sahnedeki davul şovu, alandakilerden tam not aldı. Konserin ikinci bölümünde sahneye Atatürk baskılı tişörtü ile çıkan Tüzün, halkın arasına karışarak, 'Benim Memleketim' şarkısını söyledi. Slow şarkılarını da oturarak seslendiren sanatçı, İspanya'dan gelen flamenko grubuyla birlikte dans etti.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcının başarılı performansı dakikalarda alkışlanırken, etkinlik sonunda Tüzün'e çiçek veren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Festivalde tarihi ve kültür mirasımız Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti'ni tanıtmak, hayat ve enerji kaynağımız olan güneşin, güneş enerjisinin değerini vurgulamak istedik" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328