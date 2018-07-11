DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser verdi. Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'El Dorado' albümüyle aynı adı taşıyan dünya turnesi kapsamında konser veren Shakira, izleyenlerine keyifli anlar yaşattı.
Shakira İstanbul'da konser verdi
DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser verdi. Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'El Dorado' albümüyle aynı adı taşıyan dünya turnesi kapsamında konser veren...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:54
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