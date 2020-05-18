“Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım”

TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan “Senaryo Sohbetleri” programının dokuzuncu konuğu yer aldığı projelerdeki performansıyla beğeniyle izlenen oyuncu Özge Özberk’di. Oyunculukla, sinemayla ve dizi dünyasıyla ilgili oldukça eğlenceli bir sohbetin gerçekleştiği program sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen “Senaryo Sohbetleri” program dün akşam bir başka başarılı oyuncuyu ağırladı. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı programın dokuzuncu bölümünün konuğu “Oyuncu Gözüyle Senaryo” başlığı ile G.O.R.A, A.R.O.G., Babam ve Oğlum, Kırık Kanatlar, Bir Demet Tiyatro gibi birçok film, dizi ve tiyatro oyununda seyircinin beğeniyle izlediği başarılı oyuncu Özge Özberk’di.

Özge Özberk programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın senaryo ve oyuncu ilişkisine dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları içtenlikle cevapladı. Özge Özberk ayrıca TÜRSAK Vakfı Instagram hesabından yapılan çekilişle kendisine canlı yayına bağlanarak soru sorma hakkı kazanan bir hayranının sorusunu da içtenlikle cevapladı.

“Aşkla Yapılan Her İşte Başarı Gelir”

Programda ilk olarak “Oyuncu olma hikayen nasıl başladı?” sorusuna cevap veren Özge Özberk, liseye kadar çok çekingen bir çocuk olduğunu ve ilk başlarda oyuncu olmak hiç aklının ucundan bile geçmediğini söyledi. “Liseyi bitirdikten sonra hedefim veteriner olmaktı fakat annem beni oraya götürüp ortamı görmemi istediğinde veteriner olamayacğını anladım” diyen Özberk, oyuncu olma macerasını ve motivasyonunu şu cümlelerle anlattı: “Babamın arkadaşınının kurduğu bir oyunculuk ajans vardı. Oyunculuk yapmak için abimle oraya kaydoldum ve bizi ufak ufak rollere gönderdiler. Yardımcı oyunculuk için bir diziye gitmiştik ve ilk oyunculuğum da ekranda saniyelerle ölçülebilecek bir sürede de olsa o diziyle başlamıştı. ‘Sevdiğin işi yapmazsan başarılı olamazsın’ cümlesi ile büyüdük biz abimle küçüklüğümüzde. Ait olduğum parçayı da tiyatroda ve oyunculukta buldum. O inancımla da buralara geldim. Aşkla yapılan her işte başarı gelir. Yeter ki içinizdeki aşk ölmesin”.

“Anneanne ve Dedelerinizin Hikayesini Dinleyin”

Bir oyuncunun yer aldığı projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özge Özbrk, “Size gelen hikaye kadar varsınız. Sizi çıkarınca hikayede aksaklık olup olmadığı karakterinizin değerini ortaya koyar” ifadesini kullandı. Bağımsız filmleri çekmek isteyenler genç sinemaseverlere ise vereceği en büyük tavsiyenin cesur olunması gerektiğini söyleyen Özberk, bu işi severek yapmak isteyenlere birinden yardım almaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu. Bir şeyler üzerine yazma alışkanlığının ortaokul yıllarına kadar dayandığını açıklayan Özberk, hikaye yazmaya dair şu ifadeleri kullandı: Senaryo yasmak gerçekten hiç kolay bir iş değil ve üzerinden büyük bir emek harcamak gerek. Yazdığım her şeyde kendi kurduğum atmosferi düşünerek yazarım. Projeleri kabul ederken de o atmosferin içinde kendimi bulup buluyor muyum diye bakıyorum. Hikaye ve senaryo yazımında kendi hayal gücünüz ne kadar değerliyse anneanneler ve dedelerinizin anlattığı hikayeler bir o kadar değerlidir”.

“Oyuncunun Yönetmenle Aynı Dili Konuşması Çok Önemlidir”

Oyunculuk farklı yönlerine ait de birçok önemli bilgi veren Özge Özberk, şu önemli cümlerleri kurdu: “Özgünlük bir oyuncunun bağımsız hareket etmesi değil, o bütünün içinde farklılığı yaratmasıyla olur. Bunun için de oyuncu aldığı rolü sahiplenmelidir. Ben sevmediğim hiçbir karakteri eve almadım. Aldığım o rolü seversem o da beni sever. Oyuncunun rolü sevmesi kadar yönetmenle olan ilişkisi de bir projenin başarısı açısından önem arz eder. Bunun için de oyuncunun yönetmenle aynı dili konuşması çok önemlidir. Tanıdığınız ve bildiğiniz yönetmenler seni bir adım ileri götürebilecek alanı tanırlar. Onların seçimlerini o kadar iyi bilirsiniz ki yanlış yapacaklarını düşünmezsiniz ve ona güvenip çalışırsınız”.

“Senaryo Sohbetleri”nin 18 Mayıs Pazartesi günkü konuğu Kerem Bürsin!

Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverler ile buluşacak “Senaryo Sohbetleri”nde 17 Mayıs Pazar günü Sinem Ünsal, 18 Mayıs Pazartesi günü Kerem Bürsin, 20 Mayıs Çarşamba günü Murat Dalkılıç, 23 Mayıs Cumartesi Damla Sönmez, 27 Mayıs Çarşamba günü Uğur İçbak ve 30 Mayıs Cumartesi günü Birol Güven katılacak. Yayınlar TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Canlı yayınları kaçıran sinemaseverler ise programa ait önceki bölümlere TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından erişebilecek.