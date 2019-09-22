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Sevgilisine, Hakan Altun konserinde evlilik teklif etti
BURSA'da konser veren şarkıcı Hakan Altun, hayranlarıyla buluştu. Seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Altun ise genç çifte mutluluk diledi. Şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da...
MAGAZİN 22.09.2019, 13:21
BURSA'da konser veren şarkıcı Hakan Altun, hayranlarıyla buluştu. Seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Altun ise genç çifte mutluluk diledi.
Şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da konser vererek, sevilen şarkıcılarını hayranları için seslendirdi. Konsere gelenler, Altun'un şarkılarına 2,5 saat boyunca eşlik etti. Altun, sahneden seyircilere, "Uykumuz gelene kadar yolumuz var. Beni ilk defa dinlemeye gelenleri uyarıyorum; bağımlılık yaparız" dedi. Konser sırasında seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Sahnede diz çöken Kara'nın yanına gelen Yılmaz, 'Evet' cevabını verdi. Hakan Altun ise genç çifte mutluluk diledi.
Şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da konser vererek, sevilen şarkıcılarını hayranları için seslendirdi. Konsere gelenler, Altun'un şarkılarına 2,5 saat boyunca eşlik etti. Altun, sahneden seyircilere, "Uykumuz gelene kadar yolumuz var. Beni ilk defa dinlemeye gelenleri uyarıyorum; bağımlılık yaparız" dedi. Konser sırasında seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Sahnede diz çöken Kara'nın yanına gelen Yılmaz, 'Evet' cevabını verdi. Hakan Altun ise genç çifte mutluluk diledi.
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