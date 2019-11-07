BURSA'da sahneye çıkan Türk halk müziği şarkıcısı Sevcan Orhan, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Türk halk müziğinin sevilen sesi Sevcan Orhan, Bursa'da sahneye çıktı. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Orhan, geçmişten günümüze Türk halk müziğinde yer edinen şarkıları seslendirdi. Neşeli ve enerjik tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan Sevcan Orhan, uzun bir aranın ardından yeniden Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Mekanı dolduran Bursalılar, konser boyunca şarkılara eşlik etti.



