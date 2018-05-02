Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Serik'te, Ani Lorak rüzgarı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - UKRAYNA'nın ünlü şarkıcısı Ani Lorak, Antalya Serik'te konser verdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleşen konserde 2008 Eurovision Yarışması'nda ülkesini temsil eden...

Serik'te, Ani Lorak rüzgarı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - UKRAYNA'nın ünlü şarkıcısı Ani Lorak, Antalya Serik'te konser verdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleşen konserde 2008 Eurovision Yarışması'nda ülkesini temsil eden ve ikincilik elde eden Ukraynalı şarkıcı Ani Lorak sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sevilen parçalarını seslendiren Lorak, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konseri izleyen yerli ve yabancı tatilciler şarkılara oynayarak eşlik etti.
Ani Lorak, 15 Ağustos'ta Belek'te bir konser daha vereceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314