Selvi Boylum anlatılırken Türkan Şoray'ın gözleri nemlendi

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ADANALI yönetmen Ali Özgentürk'ün 50'nci Sanat Yılı Galası'nda hem Türkan Şoray, hem de Yönetmen Özgentürk 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin öyküsü anıtılırken duygulu dakikalar yaşadı. Şoray'ın gözleri nemlendi, Özgentürk ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ali Özgentürk'ün senaryosunu yazdığı filmle ilgili anılarını anlatan Türkan Şoray, 'Ali Bey'in bu senaryosu Yeşilçam'da ilk kez farklı bir senaryoydu. Hele o diyaloglar üstün bir kalem gücü ile kağıda dökülmüştü. Senaryo sette yazılıyordu" dedi.



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