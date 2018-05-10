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Selda Topal yılın anneleri arasında 

Down sendromlular yılın annelerini seçti İstanbul- Fenerbahçe'nin başarılı ve tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal ve yakın dostları Down Sendromlu gençlir tarafından yıllın anneleri seçildi. Alternatif Yaşamı...

Selda Topal yılın anneleri arasında 

Down sendromlular yılın annelerini seçti

İstanbul-

Fenerbahçe'nin başarılı ve tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal ve yakın dostları Down Sendromlu gençlir tarafından yıllın anneleri seçildi.
Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ADER) ait Şişli Down Cafe'de çalışan down sendromlu gençler, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu ve Oya Aydoğan'ı "yılın annesi" seçti.
Yaşları 18 ile 35 arasındaki down sendromlu gençlerin çalıştığı kafede düzenlenen anneler günü kutlamasına, Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz, Ahu Orakçıoğlu, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ve oyuncu Başak Güroz katıldı.
GURUR AYDOĞAN, ANNESİNE AİT ÖZEL EŞYALARDAN BAZILARINI DOWN CAFE'YE BAĞIŞLAYACAK
Kafe çalışanları, kendilerine ve kafelerine desteklerinden dolayı Selda Topal, İpek Açar, Zeynep Yılmaz ve Ahu Orakçıoğlu ile Oya Aydoğan'ı "yılın
annesi" seçti. Oya Aydoğan adına hazırlanan ödül, oğlu Gurur Aydoğan'a verildi. Gurur Aydoğan, annesine ait özel eşyalardan bir kaçını kafeye
bağışlayacağını söyledi.
SELDA TOPAL'DAN DOWNLULAR İÇİN BAĞIŞ VE ÜNLÜLERE JEST
Etkinlikte Selda Topal, İranlı ressam Said Aganejat tarafından yapılarak kafeye bağışlanan tabloları satın alarak, ünlü isimlere armağan etti. Bu anlamlı  buluşmada perküsyon gösterisi de yapan kafe çalışanları, katılımcılara perküsyon eğitimi verirken neşeli anlar yaşandı.

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