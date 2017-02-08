Selami Şahin ve oğlu Uludağ'da sahneye çıktı

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen Winterfest etkinlikleri kapsamında sahne ye çıkan Selami Şahin, söylediği şarkıları ile üniversiteli gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da düzenlenen Winterfest 2017 etkinliği kapsamında Grand Yazıcı Arena'da konser veren Selami Şahin, seslendirdiği şarkılarıyla, yüzlerce üniversite öğrencisine unutulmaz bir gece yaşattı. Nostalji şarkılarını da seslendiren Şahin, hayranları tarafından ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı Selami Şahin, mola vermek için kulise girdiğinde, oğlu Lider Şahin mikrofonu eline aldı. Hareketli şarkılar seslendiren Lider Şahin, üniversite öğrencilerinden büyük alkış aldı.