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Şebnem Schaefer: Erkekleri baştan çıkaran rol tekliflerini reddediyorum

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan manken Şebnem Schaefer, dizi tekliflerini geri çevirdiğini belirterek, "Erkekleri baştan çıkaran kadın rollerini reddediyorum" dedi. Muratpaşa ilçesi...

Şebnem Schaefer: Erkekleri baştan çıkaran rol tekliflerini reddediyorum

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan manken Şebnem Schaefer, dizi tekliflerini geri çevirdiğini belirterek, "Erkekleri baştan çıkaran kadın rollerini reddediyorum" dedi.
Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde Güler Sezer tarafından kurulan merkezin açılışına katılan manken Şebnem Schaefer, açılış öncesi manikür ve pedikür yaptırdı. Profesyonel makyözün açılışa hazırladığı Şebnem Schaefer, yoğun iş temposu içinde olduğunu belirtti. Şebnem Schaefer, birçok dizi teklifi aldığını ancak geri çevirdiğini söyledi. Schaefer, teklifleri kabul etmemesinin nedenini ise "Sarışınlara belli başlı roller geliyor. Ben öyle tipik sarışınları oynamak istemiyorum. Daha önce farklı dizilerde zengin kız ve peri rolünde oynadım. Dizilerde genellikle sarışın kadınlara erkeği baştan çıkaran roller veriliyor. Ben de bu tür rolleri reddediyorum" dedi.
1,5 yıldır 'Kaçamak ya da Kaçamamak' adlı tiyatro oyunu kadrosunda yer aldığını anlatan Schaefer, "Kadro tamamen tiyatrocu. Yani aslında ben hariç herkes tiyatrocu. Çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Turne programımız devam ediyor" diye konuştu.

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