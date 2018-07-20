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Sanatçı Arif Susam’ın 4 kalp damarına stent takıldı

ÜNLÜ sanatçı Arif Susam'ın dört kalp damarına stent takıldı.   Sanatçı rutin check up kontrollerinde, kalp damarlarından dördünün yüzde 90 oranında daralmış olduğunu öğrendi. Memorial Şişli Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölüm...

Sanatçı Arif Susam’ın 4 kalp damarına stent takıldı
ÜNLÜ sanatçı Arif Susam'ın dört kalp damarına stent takıldı.  

Sanatçı rutin check up kontrollerinde, kalp damarlarından dördünün yüzde 90 oranında daralmış olduğunu öğrendi. Memorial Şişli Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Öztürk’e muayene olan sanatçı Arif Susam’ın kalp damarlarına stent uygulanmasına karar verildi. Dün yapılan başarılı anjiyoplasti işlemiyle ünlü ismin daralma olan 4 damarına stent takıldı. Bir gün hastanede müşahede altında kalan Arif Susam, bugün taburcu oldu. İşlemi gerçekleştiren Prof. Dr. Servet Öztürk, ünlü sanatçının damar yapısının ince olması nedeniyle özellikli stent uyguladıklarını ifade etti.       

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