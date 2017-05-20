Samsun Gençlik Festivali yağmur engeli tanımadı

SAMSUN’da ilk kez düzenlenen ve Türk Rock Müziği'nin önde gelen isimlerini ağırlayan Samsun Gençlik Festivali başladı.Sheraton Grand Beach’te dün başlayan festivalin ilk gününde Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Pilli Bebe, Umut Kuzey, Flört, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Yok Öyle Kararlı Şeyler sahne aldı. Konser veren sanatçılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sahnede kutlarken, müzikseverler de hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi. Athena da, izleyenlerle birlikte Çanakkale Türküsü’nü söyledi.FESTİVAL, YAĞMUR ENGELİ TANIMADISamsun’da dün yapılması planlanan 19 Mayıs kutlamaları yağmur nedeniyle ertelenirken, Samsun Gençlik Festivali ise yağmur engeli tanımadı. Samsun ve çevre illerden gelen müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivali yaklaşık 10 bin kişi izledi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, organizasyon görevlileri tarafından izleyicilere yağmurluk dağıtıldı. Müzikseverler, yağmura rağmen konserleri izlemeye aralıksız devam etti.“MARKALAŞMIŞ YERLİ FESTİVALLER OLABİLMESİ İÇİN ADIM ATTIK”Festivalin genel koordinatörü ve Milyon Yapım Yetkilisi Umut Kuzey, Samsun Gençlik Festivali ile ilgili olarak şunları söyledi:“Anadolu’ya yaptığımız açılımın Karadeniz bölgesindeki ayağı Samsun Gençlik Festivali, gösterdiğimiz çabaya, emeğe ve özveriye değer bir şekilde müzikseverler tarafından taçlandırıldı. Gençlerin sevdiği sanatçıları güvenli, eğlenceli ve sosyalleşebilecekleri bir ortamda, festival kültürünü yaşayarak, bir parçası olarak dinleyebilmeleri ve yıllar sonra yurt dışındaki büyük festivaller gibi markalaşmış yerli festival olabilmesi için bir adım attık. Bu adım, Samsun Gençlik Festivali’nin, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük, en görkemli rock festivali olması açısından önemli.”“SAMSUN’UN GENÇLERİ MUHTEŞEM VE ENERJİ DOLU”Sheraton Grand Samsun Otel Genel Müdürü Savaş Türkay da böyle bir festivale ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “İlk gün yağmura rağmen beklenenin üstünde bir katılım oldu. Bugün ve yarın daha da çok müzikseverin gelmesini bekliyoruz. Sheraton Grand Samsun Otel olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Samsun’da uzun zamandır böyle büyük bir organizasyon olmamıştı. 21 sanatçının otelimizde konaklamasından da son derece memnunuz. Samsun’un gençleri muhteşem ve enerji dolu. Gençler bizim geleceğimiz, onlara bu imkanı yaratmak bizim görevimizdir. Samsun Gençlik Festivali’ne önümüzdeki senelerde de ev sahipliği yapacağız. Samsunlu müzikseverlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.FESTIVALDE BUGÜN MFÖ KONSERİ VARFestivalde bugün MFÖ, Feridun Düzağaç, Pinhani, Yeni Türkü, İskender Paydaş, Luxus, What da Funk & Gülçin Ergül konser verecek, yarın ise Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner müzikseverlerle buluşacak.

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