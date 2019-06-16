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Sahnedeki evlenme teklifinden etkilenen Hakan Altun: Ben de evlenmek istiyorum

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da konser veren Hakan Altun'un sahnesinde dinleyiciler arasında yer alan Mustafa Anıl (24), sevgilisi Seda Özçelik'e (23) süpriz evlenme teklifi etti. Çifte bir ömür mutluluk dileyen Hakan Altun, "Düğünde...

Sahnedeki evlenme teklifinden etkilenen Hakan Altun: Ben de evlenmek istiyorum

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da konser veren Hakan Altun'un sahnesinde dinleyiciler arasında yer alan Mustafa Anıl (24), sevgilisi Seda Özçelik'e (23) süpriz evlenme teklifi etti. Çifte bir ömür mutluluk dileyen Hakan Altun, "Düğünde ayakkabınızın altına benim ismimi büyük harflerle yazın, ben de evlenmek istiyorum artık" dedi.
Antalya'daki bir gece kulubünde sahneye çıkan Hakan Altun, sevilen şarkılarını seslendirdi. Hakan Altun'un şarkılarına eşlik eden dinleyiciler keyifli dakikalar geçirdi.
Gecede, sürpriz evlilik teklifi de yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Seda Özçelik, arkadaşlarıyla birlikte Hakan Altun'un şarkılarını dinlemeye gitti. Siirt'te polis olan sevgilisi Mustafa Anıl'ın konsere gelmesiyle ilk sürprizi yaşayan Seda Özçelik, ilerleyen saatlerde hayatının en özel sürpriziyle karşılaştı. Sanatçı Hakan Altun'un yanına girerek sevgilisine evlenme teklif edeceğini söyleyen Mustafa Anıl, sahneye çıktı. Ardından sahneye çağrılan Özçelik, sevgilisi Mustafa Anıl'ın diz çökmesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Özçelik'e çiçek veren Anıl, "Aklımda fikrimde hep sen vardın. Ben artık sensiz bir eve girmek istemiyorum. Seda benimle evlenir misin?" dedi. Seda Özçelik ise sevgilisinin teklifini kabul etti, büyük mutluluk yaşadı.
'BEN DE EVLENMEK İSTİYORUM ARTIK'
Bu özel ana şahitlik eden Hakan Altun ise "Ben de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, siz şahitler huzurunda Seda ve Mustafa'yı bir ömür boyu karı koca ilan ediyorum" dedi. Anıl'ın, sevgilisi Seda Özçelik'ün parmağına yüzük takmasıyla sanatçı Hakan Altun, "Teklif Ediyorum" şarkısını genç çiftle birlikte söyledi. Hakan Altun, "Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine. Düğünde ayakkabınızın altına benim ismimi büyük harflerle yazın, ben de evlenmek istiyorum artık" dedi.

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