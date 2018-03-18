Sahnede ayakkabılarını neden çıkardığını açıkladı

Muhteşem sesi ve yorumlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Kibariye The Savoy Ottoman Palace’da sahne aldı. Şıklığı ile göz dolduran sanatçı, senelerdir modacısını değiştirmediğini ve eşinin kıyafetlerinin dekoltesine hiçbir zaman karışmadığını söyledi.



Sahnede ayakkabılarını çıkarmasıyla bilinen sanatçı bu duruma şöyle bir açıklık getirdi; “İnsanlar benim ayakkabılarımı yalandan çıkardığımı sanıyorlar. Ayaklarımda ödem var çok çabuk şişiyor bu yüzden de sahnede ayaklarımdan ayakkabıları çıkarmak zorunda kalıyorum. Ben doğal bir insanım, dinleyicilerime daha iyi performans vermek için çıkarıyorum”







Yaşar Gaga ile hatıra kalması için düet yaptığını söyleyen sanatçı, şimdi de Buika ile İngilizce bir şarkıda düet yapacağını söyledi. Şarkının sözlerinin İngilizce kısımlarını kendisinin okuyacağını, Türkçe kısımlarının da Buika nın okuyacağını ve sözlerin Sezen Aksu’ya ait olduğunu söyledi.



Müzik dünyasındaki küslüklerle ilgili şunları söyledi “kimseyle küs değilim. Kimsenin benimle alıp veremediği yoktur benim de kimseyle alıp veremediğim yok. Ben45 sene boyunca hayatımı böyle devam ettirdim bundan sonra da böyle devam ettireceğim. Düşmanım olduğuna inanmıyorum. Herkes kendi çorbasında, kötü düşünmüyorum. Kötü düşünmediğim için de güzelleşiyorum.”