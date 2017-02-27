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Safiye Soyman'a sürpriz doğumgünü partisi

TÜRK Sanat Müziği şarkıcısı Safiye Soyman, 56'ncı doğum gününü, Bodrum'da kendisi için düzenlenen sürpriz partiyle kutladı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 56'ncı yaş gününü, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Bitez Gumsal...

Safiye Soyman'a sürpriz doğumgünü partisi
TÜRK Sanat Müziği şarkıcısı Safiye Soyman, 56'ncı doğum gününü, Bodrum'da kendisi için düzenlenen sürpriz partiyle kutladı.
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 56'ncı yaş gününü, hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Bitez Gumsal Beach Restoran'da hazırladığı sürpriz parti ile kutladı. Pastayı kestikten sonra Öztürk, Soyman'a alkışlar arasında pasta yedirdi. Doğum gününe Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz de katıldı. Soyman restorana gelen müzisyenleri görünce eline mikrafonu alarak üç şarkı söyledi. Soyman, "Doğum günü kutlamalarım başladı, artık bir ay sürer. İnsanın seveni bu kadar çok olunca doğum günü de bir gün ile geçiştirilemiyor" dedi.
Soyman'ın mutlu gününe restoranda bulunanlar da şarkı söyleyerek ortak oldu.

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