Rus müzik grubu Via Gra, Manavgat'ta tatilcileri coşturdu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde konser veren ünlü Rus müzik grubu Via Gra, hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu.

Yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte doluluk oranı artan otellerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde ünlü Rus müzik grubu Via Gra sahne aldı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan grup, söylediği hareketli parçalarla tatilcilere eğlenceli anlar yaşattı.

Otelde tatil yapan Rusya ve çeşitli eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen tatilciler, Via Gra grubunun söylediği şarkılarda yerinde duramadı. Konserin sonunda grup üyeleri tatilcilerin arasına girerek hem şarkı söyledi hem de selfie yaptı.

