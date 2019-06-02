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Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye'yi çok seviyorum

RUMEN şarkıcı Otilia, konser için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burasını ikinci evim olarak görüyorum" dedi. Seslendirdiği 'Bilionare' parçasıyla dünya çapında tanınan Romanyalı şarkıcı Otilia,...

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye'yi çok seviyorum
RUMEN şarkıcı Otilia, konser için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burasını ikinci evim olarak görüyorum" dedi.
Seslendirdiği 'Bilionare' parçasıyla dünya çapında tanınan Romanyalı şarkıcı Otilia, Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelde konser verdi. Konser öncesinde gazetecilere konuşan Otilia, Türkiye'nin mükemmel bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burasını ikinci evim olarak görüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" dedi.
Daha önce Türkiye'de klip çektiğini anlatan Otilia, Antalya'nın muhteşem bir şehir olduğunu ifade ederek, "Antalya'ya devamlı geliyorum. Antalya harikulade. Deniz, kum, dağ, kültür. Her şey var. İnsanlar çok çok iyi. Tatil için en iyi yer" diye konuştu.
Otilia yaklaşık 1 saat kaldığı sahnede söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu. Otilia, Serdar Ortaç'la birlikte klip çektikleri 'Balım' adlı şarkıyı da seslendirdi.

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