Rumen şarkıcı İnna, tatilcileri coşturdu

BODRUM'da, ünlü Rumen şarkıcı İnna sahne aldı. Çocukların çoğunlukta olduğunu görünce ailelerine teşekkür eden, Bodrum'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İnna, hareketli parçalarıyla hayranlarını coşturdu.

Bodrum'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum Yaz Konserleri' kapsamında, dünyaca ünlü Rumen şarkıcı İnna, sevenleriyle buluştu. Konser öncesinde basın mensuplarına röportaj veren İnna, "Bodrum'u seviyorum, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri değil mi? Türkiye'de 1 numara İstanbul, 2 numara Bodrum. İzmir ve Ankara'yı da seviyorum, diğer tüm şehirleri seviyorum. Bu gecenin güzel olacağına düşünüyorum. İstanbulluları seviyorum tabii ki, inanılmazlar. Konser öncesinde yüzdüm. Paparazziden korkmuyorum. Umarım paparazzi çok olur yakınımda. Yarınki (cumartesi) konserimiz Çeşme'de olacak. İlk kez Çeşme'ye gideceğim. Gitmek için sabırsızlanıyorum. Türkiye'de olmayı ve Türkiye'yi keşfetmeyi seviyorum" dedi. Beslenmesine dikkat ettiğini belirten İnna, Türkiye'de salata ve çorba yediğini, kebap yemediğini, çünkü formuna dikkat ettiğini söyledi.

Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşen konserine 'Be My Lover' şarkısı ile başlayan İnna'yı, yaklaşık 2 bin kişi izledi. 4 dansçının eşlik ettiği İnna, 'Sun is Up' şarkısı ile konserine devam etti. İnna konserini 'Hot' şarkısı ile sürdürüp, Bodrumluları coşturdu. Konseri izleyenler, şarkıya alkışlarla eşlik etti. İnna'nın, Ajda Pekkan'ın 'Yaz Yaz Yaz' isimli şarkısının sözlerini unutmamak için sahneye sözlerin olduğu bir kağıt yapıştırdığı dikkat çekti.

İnna, Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdiği konserinde, çocukların çoğunlukta olduğunu görünce, "Bu şovu burada gerçekleştirdiğim için mutluyum. Böyle bir mekanda, böyle bir yerde olduğum için mutluyum. Burada gülen insanların yüzlerini gördüğüm için mutluyum. Birçok çocuk görüyorum. Çocuklarını getiren tüm ailelere teşekkür ederim. Bu gece süper bir gece olacak" dedi.

Bodrum'da 2 saat sahnede kalan İnna, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.



