Rubato, yeni albüm heyecanını Trump Sahne’de müzik severler ile paylaştı
Kariyerlerinin dördüncü albümü "Rubato 4 / Miras"ı, 12 Mart Cuma günü yayınlayan grup, albümün ilk konserini canlı performansları ile Cumartesi akşamı verdi.
Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen çevrimiçi canlı konseriyle Rubato, 13 Mart Cumartesi akşamı, Türkiye ve Avrupa'daki binlerce eve konuk oldu.
Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, yeni albüm heyecanını Trump Sahne’de müzisyen arkadaşları ve kendilerini online izleyen müzik severler ile paylaştı.
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan izleyicileri ile uzun bir aradan sonra buluşan Rubato, geniş repertuarı ile ekran başındakilere eşsiz bir müzik ziyafeti çekti. Türkiye'nin son dönemde en çok konser veren gruplarından Rubato, sahneye duydukları özlemi dile getirdi.
Grup, geceye müzikal zenginliklerini de taşıdı. Anadolu ezgilerinden, arabesk ve pop müziğin en hit şarkılarını kendi yorumları ile sahneye taşıyan grup, yeni albümlerinde yer verdikleri türkülerden Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen, Edremit'in Gelini ve Yoğurt Koydum Dolaba'yı da ilk kez canlı olarak çaldı.
Rubato, konserlerde canlı canlı seyircisi ile buluşana dek online konserlerine devam edecek.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016