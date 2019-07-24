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Red Bull Uçuş Günü’nü Esmersoy ve Karayel sunacak

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haberler) - Yarışmacıların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacakları Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek....

Red Bull Uçuş Günü’nü Esmersoy ve Karayel sunacak

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haberler) - Yarışmacıların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacakları Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Uçuş araçlarının şov yapacağı günde Burcu Esmersoy ve Emre Karayel de etkinlik alanında canlı sunumlarıyla yer alacak.

Red Bull Uçuş Günü, uçuş tutkunlarını 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı'nda buluşturacak. Herkesin katılımına açık olan organizasyonda yarışmacılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleri ile rampadan denize uçarak jüriyi etkilemeye çalışacak. 40 takımın yaratıcı el yapımı uçuş araçları ve sahne şovları ile unutulmaz anların yaşanacağı etkinlikte; Burcu Esmersoy ve Emre Karayel de etkinlik alanında canlı sunumlarıyla yer alacak. Sevilen ikiliye Cem Nadiran nam-ı diğer DJ Funky ‘‘C’’, sunucu Mustafa Özben ve Selim Yeğin de eşlik edecek.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak kostümleri, sahne şovları ve birbirinden ünlü isimlerle; ücretsiz olarak seyredilebilecek.

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