Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Rap şarkıcısı Ceza, Alanya'da konser verdi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde konser veren rap müziğin sevilen ismi Ceza, hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ceza'nın konserine 3 bin kişi katıldı. Alanya'nın ünlü eğlence mekanı İllusion Event Hall'da rap müziğin...
MAGAZİN 25.09.2019, 13:20
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde konser veren rap müziğin sevilen ismi Ceza, hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ceza'nın konserine 3 bin kişi katıldı.
Alanya'nın ünlü eğlence mekanı İllusion Event Hall'da rap müziğin sevilen ismi Ceza sahne aldı. Sponsorluğunu Cleopatra Ink Stüdyo'nun üstlendiği gecede Ceza'yı izlemek isteyen yaklaşık 3 bin kişi, eğlence mekanını saatler öncesinden doldurdu. Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu. Eski ve yeni şarkılarını art arda söyleyen Ceza'ya, hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sahne performansıyla sıklıkla alkış alan rap şarkıcısı yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Alanya'nın ünlü eğlence mekanı İllusion Event Hall'da rap müziğin sevilen ismi Ceza sahne aldı. Sponsorluğunu Cleopatra Ink Stüdyo'nun üstlendiği gecede Ceza'yı izlemek isteyen yaklaşık 3 bin kişi, eğlence mekanını saatler öncesinden doldurdu. Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu. Eski ve yeni şarkılarını art arda söyleyen Ceza'ya, hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sahne performansıyla sıklıkla alkış alan rap şarkıcısı yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1