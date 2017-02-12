Rafet El Roman'la AVM'de Aşk şarkıları söylediler

Timur TARLIĞ / İZMİR, () - AŞK şarkılarının yorumcusu Rafet El Roman, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi İzmir'de bir AVM'de konser verdi. Yüzlerce hayranı, sevilen şarkıcı ile aşk şarkıları söyledi.

İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan Point Bornova Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında müşterileri ile Şarkıcı Rafet El Roman'ı buluşturdu. Alışveriş merkezinin içinde kurulan sahnenin etrafı konserden saatler önce Rafet El Roman hayranları tarafından sarıldı. Sahne yakınında yer bulamayanlar üst katlarda korkulukların etrafına dizildi. Bazı vatandaşlar da sahnenin hemen karşısındaki yürüyen merdivenleri durdurarak basamaklarına oturdu. Restoranların bulunduğu 3'üncü kattaki müşteriler ise sandalyelerini cam korkulukların yanına çekerek Rafet El Roman'ı bekledi. Rafet El Roman'ı büyük bir coşkuyla karşılayan hayranları, fotoğraf çekme yarışına girdi. Hayranları, birbirinden güzel aşk şarkılarını seslendiren El Roman'a hem eşlik etti, hem de fotoğraflarını çekti. İlk şarkının ardından El Roman hayranlarına, "Mobil telefonları bir kenara bırakın artık. Anın tadını birlikte yaşayalım" diye seslendi.

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