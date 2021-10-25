“Pota” Filminin Ekibi 9. Boğaziçi Film Festivali’ndeydi!

9. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan Pota filminin ekibi, 24 Ekim Pazar günü, Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen gösterim sonrasında izleyiciyle buluştu. Söyleşiye filmin yönetmen ve senaristi Ahmet Toklu, oyunculardan Bahar Hacıbektaşoğlu, Mert Erdoğdu, Alp Akar ve ekip üyeleri katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü sinema eleştirmeni ve senaryo yazarı Burak Göral gerçekleştirdi.

Boğaziçi Film Festivali’nde bu yıl ilk kez Akli Film tarafından verilecek “En İyi İlk Film Ödülü” için de yarışan filme büyük ilgi gösterildi. İlk sözü filmin yönetmeni Ahmet Toklu aldı. Filmin çıkış noktasının potanın yapılma kısmı olduğunu söyleyen Toklu, kendi çocukluğunda benzer bir tecrübe yaşadığını ve arkadaşlarıyla kendi potalarını yaptıklarını dile getirdi. İlham aldığı noktaların sorulması üzerine ise; “Benim kafamı kurcalayan birçok şey vardı. Pota, köyden kente en yoğun göçün yaşandığı dönemde geçiyor ve aynı zamanda yeni siteleşmenin de yükselişe geçtiği zamanlardı. Aynı mahallede büyüyenler, aynı potada yoğuruluyorlardı ve bir arada yaşamayı öğrendiler.” dedi.

Filmin çocuk oyuncuları, senaryo sayesinde 90’lı yıllarda çocuk olmakla günümüz arasında büyük fark olduğunu anladıklarını dile getirdiler. Filmin basketbol sahneleri için çok çalıştıklarını ve karakterlerle birlikte kendilerinin de geliştiğini söylediler. Oyuncular, o dönemde çocuk olsalar çok zorlanacaklarını dile getirerek sözlerini tamamladılar.

Filmin başrol oyuncularından Bahar Hacıbektaşoğlu; “Filmin 90’larda geçmesi aynı dönemi tekrar yaşamak oldu, o dönemde anne olmak nasıl bir his, onu anlamamızı sağladı.” dedi ve o dönemdeki evlerin ve potanın umudu simgelediğini belirtti. Filmin, çocukları anlatmasının duygusal olarak çok etkileyici olduğunu da söyleyen başarılı oyuncu, bu filmin başarısının, çocuk filmleri için cesaretlendirici olmasını dilediğini de sözlerine ekledi.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali’nde yapan, 21. Cerdanya Film Festivali'nde en iyi filme verilen Sosyal Bakış Ödülü’nü kazanan ve TRT ortak yapımı Pota filmi, yoksul bir mahallede yaşayan bir grup çocuğun, hayallerine kavuşma çabasını ve 90’lı yıllarda çocuk olmanın zorluklarını irdeliyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleri ve Beyoğlu Belediyesi’nin Kurumsal Ev Sahipliği’nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul’da ağırlıyor. Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler www.bogazicifilmfestivali.com internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festivalde 25 Ekim Pazartesi

9. Boğaziçi Film Festivali’nin üçüncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin gösterimi yapılacak.

Atlas 1948 Sineması’nda 13.00 seansında Muhammet Çakıral’ın “Lacivert Gece”, 16.00 seansında Erkan Tahhuşoğlu’nun “Koridor”, 18.30 seansında Sinan Sertel’in “İçimdeki Kahraman” ve 21.00 seansındaki Emre Kayiş’in ‘’Anadolu Leoparı’’ filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

Sinemaseverler Kadıköy Sineması’nda ise 13.00 seansında Cristina Grosan’ın “Things Worth Weeping For”, 16.00 seansında Han Shuai’nin “Summer Blur”, 18.30 seansında Aydın Orak’ın “Time Of Impatience” ve 21.00 seansında Ahmet Toklu’nun “Pota” filmlerini izleyecekler.Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü “Kar ve Ayı” filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat’ın katılımıyla “İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?” başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Akademi Beyoğlu Konferans Salonu’nda saat 15:30’da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Biletler Mobilet’te!

7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali’nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL’den mobilet.com üzerinden satışa sunuldu. Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

Covid-19 Önlemleri Hakkında Önemli Bilgi



6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış izleyiciler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile etkinliklere PCR testi koşulu aranmadan katılabilecektir. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.