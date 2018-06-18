Popçu Çağla'ya, futbolun yıldızlarından tam destek

SON zamanların popüler şarkıcısı Çağla, 'Saz mı Caz mı' adlı parçasını tekrar seslendirerek yaptığı single çalışmasının piyasaya çıkmasının ardından soluğu İzmir'in tatil cenneti Çeşme ilçesinde aldı. Ünlü futbolcular Cenk Tosun ve Burak Yılmaz ile teknik direktör Yılmaz Vural'ın da aralarında yer aldığı dostlarıyla yemek yiyen Çağla'yı, seslendirdiği single ile ilgili olumlu görüşler mutlu etti.

Daha önce de Sinan Akçıl ile 'Pardon' şarkısına düet yapan popçu Çağla, ikinci single çalışmasıyla da yine tempolu bir parçaya imza attı. Çağla, 'Saz mı Caz mı' adlı parçasını tekrar seslendirerek yaptığı single çalışmasının piyasaya çıkmasının ardından Çeşme'ye geldi. Alaçatı'nın ünlü restoranlarından birinde dostlarıyla yemekte bir araya gelen Çağla, yeni çıkan single çalışmasını dostları için seslendirdi. Teknik direktör Yılmaz Vural, ünlü futbol menajeri Metin Korkmaz ile yeşil sahaların yıldız oyuncuları Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, 'Saz mı Caz mı' adlı şarkının 2018 yazına damgasını vuracağı görüşünde birleşti.

"KIPIR KIPIR BİR ŞARKI"

Çağla'nın şarkısını seslendirmesinin ardından görüşünü dile getiren teknik direktör Yılmaz Vural, kıpır kıpır bir şarkı olduğunu söyledi. Burak Yılmaz ise "Şarkıyı Çağla'nın yorumuyla ve yeni haliyle çok beğendik, ağzına sağlık. Bu yaz bol bol dinlenebilecek bir parça olmuş" dedi. Yıldız futbolcu Cenk Tosun ise "Saz mı Caz mı' tam bir yaz şarkısı olmuş. Dinlerken keyif aldım" dedi.

Parçanın sevilmesinden dolayı mutlu olan ve nazara gelip sesinin kısıldığını söyleyen Çağla ise "Çok fazla konuşamıyorum. Beni Yılmaz ağabeyim övsün" diyerek gecenin esprisini patlattı. Şarkının bir hafta önce piyasaya çıktığını belirten Çağla, futbol ve müzik camiasından da çok fazla destek gördüğünü dile getirdi. Bir sonraki single çalışmasının sıfır bir parçayla olacağını da ifade eden şarkıcı, 3-4 ay içerisinde çıkarmayı düşündüğünü söyledi.

Öte yandan Çağla'nın ve futbolun ünlü isimlerinin birlikte yemek yediğini öğrenen, şarkıcının hayranları ise restoranın önünde toplandı.



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