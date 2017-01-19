PODYUMUN ALTIN KIZLARI MURAT CİNPİR’İN DEFİLESİNDE YÜRÜDÜ

25 yılı aşkın bir süredir moda dünyasında birbirinden özel koleksiyonlar hazırlayan Murat Cinpir, bu yıl dördüncü kez gerçekleşen FASHIONİST kapsamında 18 Ocak 2017 Çarşamba günü XCLSV koleksiyonunu birbirinden efsane 25 isim ile tanıttı.



W Hotel Super Jazz W Lounge’da gerçekleşen defilede ALONA, BERİL ÖNDER, BEGÜM ÖZBEK, BİLGE KARA, CANAN MUTLUER, CEYLAN SANER, ÇAĞLA ŞİKEL, DENİZ PULAŞ, EBRU GÜZEL, EBRU ÜRÜN, FATMA YAMAN, GÜLAY KURİŞ, GÜNER ÖZKUL, HÜLYA YİĞİTALP, İPEK GÜMÜŞOĞLU, İPEK TENOLCAY, JANSET, MELİNDA, MÜGE CİNMAN, SELDA AKSOY, SEMA ŞİMŞEK, SİBEL TAN, TUĞBA KARACA ve ZELİHA ÇAL adeta şov yaptı.



Birbirinden iddialı 25 parça koleksiyonunun sunulduğu “XCLSV” defilesinde transparan ve dekolte kıyafetlerin ağır bastığı görüldü. Moda şovunun ardından podyuma mankenleriyle çıkan Murat Cinpir, eğlenceli anlar yaşadı ve hepsine tek tek teşekkür etti.



“HAYATA SAHİP ÇIKMAK” için yürüdüler…



Unutulmaz isimler ile nefes kesen defilenin ardından Murat Cinpir; “Defilede podyuma taşınan koleksiyon piyasalardaki gerilemeye ve ülke şartlarındaki gerginliğe karşı ayakta durmanın ve elele vermenin çıkar yolu olduğuna inanan bir kadronun eseri. Ticari kaygılara kapılmadan tasarıma ağırlık verilen koleksiyonu sunan ve “Hayata Sahip Çıkmak” için yürüyen herkese teşekkür ederim” dedi.