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"Pİ, cesur gençlere hitap etmeyi hedefliyor"

Modanın e-ticaretteki adreslerinden Morhipo.com, yeni markası Pİ’yi cesur giyimi tercih eden müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.  Pİ markasının moda dünyasına iddialı bir giriş yaptığını belirten Morhipo.com Genel Müdürü Şule...

"Pİ, cesur gençlere hitap etmeyi hedefliyor"
Modanın e-ticaretteki adreslerinden Morhipo.com, yeni markası Pİ’yi cesur giyimi tercih eden müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. 

Pİ markasının moda dünyasına iddialı bir giriş yaptığını belirten Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "Minimal ürünlere sahip bu koleksiyon, giyenin kimliğine hizmet ediyor, kendini ifade etme fırsatı tanıyor ve kendi kahramanlarını yaratıyor. Sadece Morhipo.com üzerinden satışa sunulacak Pİ ürünleri, özellikle kendi gündemlerini yaratan, sanatla, sporla ilgilenen, hayatın her alanında aktif olmayı tercih eden yeni nesil gençlere hitap ediyor. Bu nesil neyin moda olduğundan çok neyin ilham verdiğine odaklanıyor. Biz de bu türlü bir yaşam stilinden ilham alarak markamızı geliştirdik” dedi.

Koleksiyonda, yeni trendlere ayak uyduran saten ve organze parçalar bulunurken unisex ürünler, de herkese kendi stiline dikkat çekme fırsatı veriyor. Siyah, gri ve beyaz renklere bürünen Pİ markasında, “be bold”, “be cool”, “be brave” gibi modadaki rahatlık ve cesaret temalarını öne çıkaran sloganlı ürünler bulunuyor. 

 

 

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