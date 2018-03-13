Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

People by Fabrika’nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı

PEOPLE by Fabrika, İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'na 'Burcu Esmersoy' ile merhaba dedi. Koleksiyonun 'Women' ve 'Trend' olarak ikiye ayrılan ve özgün stil önerileri sunan parçaları, iş hayatında yalın, özel davetlerde göz alıcı, hafta sonları...

People by Fabrika’nın yeni sezonunu Burcu Esmersoy açtı
PEOPLE by Fabrika, İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'na 'Burcu Esmersoy' ile merhaba dedi. Koleksiyonun 'Women' ve 'Trend' olarak ikiye ayrılan ve özgün stil önerileri sunan parçaları, iş hayatında yalın, özel davetlerde göz alıcı, hafta sonları için rahat seçenekler sunuyor.

Morhipo.com’un özel markası People by Fabrika, günün her saati elegan ve şık bir stile sahip kadınlar için 'Woman'; modern ve sportif görünümü tercih edenler için 'Trend' koleksiyonlarını hazırladı. Sevilen sunucu, oyuncu ve manken Burcu Esmersoy, sezon trendlerini zarafetle buluşturan ve şıklığı bir adım öteye taşıyan bu özelkoleksiyonlar için kamera karşısına geçti.

KLASİK KESİMLER WOMAN KOLESKSİYONUNDA

'Woman' Koleksiyonu, sezon trendlerini klasik kesimler ve sofistike detaylarla işliyor. Floral desenler volanlar ve pijama takımlarla, romantik pasteller dantellerle, pliseler ışıltılı detaylarla birleşiyor. Daha maskulen olmak isteyenler için; siyah ve beyazın zamansız uyumuna geometrik desenler ve şerit detaylar eşlik ediyor. Sezon trendlerini takip eden koleksiyon; dolapların olmazsa olmaz temel parçaları için de fırsat sunuyor.

'Trend' koleksiyonunda ise çiçek motifleriyle ilhamını doğadan alan desenler sezona damgasını vuruyor. Detaylarda büzgüler, asimetrik kesimler ve İspanyol etkili volanlar dikkat çekiyor. Koleksiyonun hit’leri; denim kimono takımlar ve özel günlerinde de rahat stilinden ödün vermeyenler için rengarenk maskülen takımlar da dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314