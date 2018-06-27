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Paris Hilton, KKTC'ye geliyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - HİLTON Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, 28 Temmuz günü bir oetlin etkinliğine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek.  KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, muhabirine...

Paris Hilton, KKTC'ye geliyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - HİLTON Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, 28 Temmuz günü bir oetlin etkinliğine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek. 
KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, muhabirine yaptığı açıklamada, Paris Hilton'un 28 Temmuz günü Limak Cyprus Delux Otel'e bir etkinliğe katılmak üzere geleceğini söyledi. Esenyel, Hilton'un KKTC'ye gelmesinin büyük olay olduğunu belirterek, "Limak Otelimiz Bafra turizm bölgesinde, bu bölgenin Paris Hilton gibi bir ismi ağırlaması şahane" dedi. 
Öte yandan Porto Riko asıllı ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in 2010 yılında, KKTC'de vereceği konser, Rumların engellemeleri nedeniyle iptal edilmişti.

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