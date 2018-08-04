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Paris Hilton, KKTC'de

HILTON Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla Ada'ya gelen Hilton, ülkeye VIP bölümünden giriş yaptı. Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton,...

Paris Hilton, KKTC'de
HILTON Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla Ada'ya gelen Hilton, ülkeye VIP bölümünden giriş yaptı.
Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de bir etkinliğe katılmak amacıyla, holdinge ait özel uçakla Ada'ya geldi. Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun eşlik ettiği Paris Hilton'un menajerleri ve asistanları, uçak inmeden önce VIP'e geldi. Asistanlar, Hilton'un alana giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alınması yönünde yetkililerle görüşme yaptı. Otelin güvenlik ekibi de alanda yerini aldı.
Paris Hilton'un ABD pasaportuna işlem yapılmadı, sadece beyaz bir kağıda KKTC'ye giriş yaptığını belirten mühür vuruldu. Uçakta pasaportunu bekleyen Hilton, işlemler bittikten sonra VIP bölümünden giriş yaptı.
BAKAN KARŞILADI
Paris Hilton'u, VIP'te KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu karşıladı. "Sizi ağırlamak büyük keyif" diyen Bakan Ataoğlu, Hilton'a Kıbrıs'a özgü koza işlemeli tablo hediye etti.
Ataoğlu, 'ya yaptığı açıklamada, "Paris Hilton'u ülkemizde görmekten çok mutluyuz" dedi. Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına çok önem verdiklerini belirten Ataoğlu, "Bir dünya markasının Kuzey Kıbrıs'a gelmesi ve bu ülkenin adını kullanması kadar büyük bir tanıtım olabilir mi" diye konuştu.
ÖZDEMİR'E TEŞEKKÜR
Paris Hilton'un ziyareti için Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür eden Bakan Fikri Ataoğlu, "Önemli isimleri Kuzey Kıbrıs'ta ağırlamak her zaman bizleri onurlandırır" ifadelerini kullandı.
Paris Hilton, KKTC'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi. Hilton'u görmek isteyen hayranları merakla havalimanında bekledi. Hayranları, Paris Hilton ile bol bol fotoğraf çektirdi. Hilton'un, bu akşam katılacağı özel davetin ardından KKTC'den ayrılacağı öğrenildi.
LOPEZ GELEMEMİŞTİ
Öte yandan, Porto Riko asıllı ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in 2010 yılında, KKTC'de vereceği konser, Rumların engellemeleri nedeniyle iptal edilmişti.

FOTOĞRAFLI

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