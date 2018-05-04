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Paris Hilton'a, Türk melekler eşlik edecek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 10 Haziran tarihinde The Land of Legends Theme Park'ta düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak olan Paris Hilton'a, Türk mankenler eşlik edecek. Aralarında Çağla Şıkel, Deniz Akkaya,...

Paris Hilton'a, Türk melekler eşlik edecek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 10 Haziran tarihinde The Land of Legends Theme Park'ta düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak olan Paris Hilton'a, Türk mankenler eşlik edecek. Aralarında Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy gibi ünlü mankenlerin olacağı 60 kişilik kadro, Paris Hilton'a eşlik edecek.
Geçen yıllarda Victoria's Secret'in en ünlü top modellerini çıkarttığı defileleriyle dünya çapında adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Türkiye'nin ünlü isimlerinin yer aldığı 'Türk Melekler' ile gündeme gelecek. Geçen yıl Brezilyalı modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'u aynı anda podyuma çıkartarak 'Brezilyalı Melekler' ile dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, 7-12 Haziran tarihleri arasında Antalya'yı modanın merkezi yapacak.
The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy, çeşitli firmaların sonbahar ve kış kreasyonlarından oluşan dörder kıyafet sergileyecek. Koreografisini Öner Evez'in hazırlayacağı defilede yerli ve yabancı 60 manken görev alacak.

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