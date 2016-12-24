Palandöken'de -20 derecede Demet Akalın konseri

Turgay İPEK/ ERZURUM, ()-ŞARKICI Demet Akalın, Erzurum'da konser verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu açık hava konserinde Demet Akalın'ın dans ekibi sahneye postal, boğazlı kazak ve montlarla çıktı. Akalın, sahnede kazağını kaldırarak Erzurum'un meşhur cağ kebabı, kadayıf dolması tatlısı ve su böreğini fazla kaçırınca patlattığı pantolonunun düğmesini gösterdi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 rakımındaki Polat Resort Otelin bahçesinde soğuk havaya rağmen muhteşem bir konser veren Demet Akalın hayranlarını coşturdu. Görevliler, Akalın ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirildi. Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Hayranlarının büyük bir coşkusu ile sahneye çıkan Demet Akalın sevilen şarkılarını zaman zaman hayranlarının da eşliği ile seslendirdi. Erzurum'un ne kadar soğuksa insanın da o kadar sıcak kanlı olduğunu vurgulayan Demet Akalın yemeklerinin ise bir harika olduğunu söyledi. Seslendirdiği bir şarkıdan sonra önce montunun fermuarını açan daha sonra hayranlarının ilginç bakışları arasında kazağını yukarı kaldıran Demet Akalın, "Cağ kebabı, kadayıf dolması tatlısı ve su böreğini fazla kaçırınca sizin de gördüğünüz gibi pantolonun düğmesini patlattık" diye konuştu.

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Erzurum'da yaklaşık 2 saat konser veren Demet Akalın ısınmak için gittiği otelde çevresini saran hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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