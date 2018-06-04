Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

Özbek şarkıcı Mc Doni'den Kemer'de konser

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ÖZBEK şarkıcı Mc Doni, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi. Kemer merkezdeki Club Aura'da dün gece Özbek şarkıcı Mc Doni sahneye çıktı. Başta Rus ve Ukraynalı turistler olmak üzere Kazak, Azeri...

Özbek şarkıcı Mc Doni'den Kemer'de konser

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ÖZBEK şarkıcı Mc Doni, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi.
Kemer merkezdeki Club Aura'da dün gece Özbek şarkıcı Mc Doni sahneye çıktı. Başta Rus ve Ukraynalı turistler olmak üzere Kazak, Azeri ve yerli turistler Mc Doni'yi dinlemek için eğlence merkezini doldurdu. Mc Doni söylediği şarkılarla tatilcileri coşturdu.
Yaklaşık 1 saat süren konseri sırasında Mc Doni'ye kulübün go- go dansçısı kızlar da eşlik ederken, bolca görüntü ve fotoğraf çeken yerli ve yabancı turistler şarkılara eşlik etti. Mc Doni ilginç dövmeleriyle de dikkati çekti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325