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Oyuncu Elif Atakan evlendi

SUSKUNLAR, Her Sevda Bir Veda, Muhteşem Yüzyıl, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Elif Atakan, Mustafa Cem Kandemir ile evlendi.  Muğla’ya yerleşerek kendi adını verdiği bir kafe açan oyuncu, daha...

Oyuncu Elif Atakan evlendi
SUSKUNLAR, Her Sevda Bir Veda, Muhteşem Yüzyıl, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Elif Atakan, Mustafa Cem Kandemir ile evlendi. 

Muğla’ya yerleşerek kendi adını verdiği bir kafe açan oyuncu, daha önce oyunculukta pek seçim yapma şansının olmadığını belirterek, ‘’Bundan sonra seçeceğim roller artık para kazanmak için değil, yeteneklerimi tüm yelpazesi ile sergilemek için olacak’’ dedi. Eşi Mustafa Cem Kandemir ile birlikte zombi ve aşk hikayesi konulu bir film çekmeyi düşündüklerini sözlerine ekleyen Atakan, oyunculuk dışındaki projelerinden de bahsetti.

Kısa bir süre sonra dünya turuna çıkarak gittikleri ülkelerde denedikleri farklı aromalı kahveleri Türkiye'ye getireceklerini ve kafelerinde sunacaklarını belirten çift, "Eski tarihi binaları günümüz yapı sanatıyla karşılaştırarak doğanın içinde, çevredeki dengeyi bozmadan inşa edilip dünyayla paylaşma amacıyla da bir çekim planlıyoruz. Şu an sponsor görüşmelerimiz devam ediyor. Çekim yolda geçecek. Aracımızın içinde kameralar olacak. Ziyaret ettiğimiz her ülkeye daha yakın olabilmek için yanımıza o ülkeden bir ünlü davet edeceğiz. Biraz hayatta kalma dürtüsüyle de geçecek maceralarımıza birçok insanı tanık etmeyi düşünüyoruz. Biz zaten çok eğlenceli bir çiftiz, müzik, sinema, el sanatları ilgi alanlarımız. Projemizde tüm bu alanlara yer vereceğiz’’ dedi

Son olarak önümüzdeki yıl çıkartmak istedikleri bir moda koleksiyonu olduğuna da değinen Atakan, oyunculuk ve ticareti bir arada yürüteceğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

 

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