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Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu

DİZİ oyuncusu Burak Sevinç, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte denizin 6 metre derinliğinde kamp ortamı oluşturdu. Sevinç, çadırın önünde sandalyede oturarak elindeki fincanla çay içer gibi poz verdi. Fethiye'de...

Oyuncu Burak Sevinç, deniz dibine kamp kurdu
DİZİ oyuncusu Burak Sevinç, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte denizin 6 metre derinliğinde kamp ortamı oluşturdu. Sevinç, çadırın önünde sandalyede oturarak elindeki fincanla çay içer gibi poz verdi.
Fethiye'de eşi Şirin Kılavuz Sevinç ile tatil yapan dizi oyuncusu Burak Sevinç, dalış okulu eğitmenleriyle birlikte deniz dibinde kamp deneyimi yaşadı. Yaklaşık 5 yıl boyunca dalış eğitimi alıp, profesyonel dalış yapan Sevinç, dalış okulunda eğitmen Önder Diktaş ve Berna Karamuklu ile birlikte Fethiye'nin Dalyan Koyu'nda, 6 metre derinlikte doğal bir kamp ortamı oluşturdu. Deniz dibinde yaklaşık 30 dakikada çadır kurup, şemsiye açan ve sandalyede oturan Sevinç, fincanla çay içer gibi fotoğraf çektirdi. Deniz dibinde çeşitli ağırlıklar kullanılarak oluşturulan kamp ortamı, diğer dalgıçlar tarafından da ilgiyle izlendi.
'OLDUKÇA ZOR OLDU'
4 yıldır profesyonel dalış yaptığını anlatan Burak Sevinç, "Suyun altında özgürlük yaşadım. Denizin altında nefes alabiliyorsunuz. Önder'le uzun zamandır tanışıyoruz. Kendisini sosyal medyada takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Denizin altında muhteşem fotoğraflar çekiyor. Bir süre önce videolarını izledim. Çok güzel, komik ve keyifli şeyler çektiğini gördüm. Bu sene geldiğimde kendisiyle konuşup, olmayan bir şeyi yapmak istedim. Böyle bir şey çıktı. Önder Diktaş, 6 metre derinlikte denizin altına çadırla adeta kamp kurdu. Oldukça zor oldu. Hazırlanmamız yaklaşık 30 dakika sürdü. Çünkü o çadırın orada durma ihtimali yoktu. Diğer malzemeler durabilsinler diye özellikle ağırlaştırıldı ve güzel bir kare ortaya çıkardık" dedi.

FOTOĞRAFLI

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