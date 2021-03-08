Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Oyuncu Ayşegül Çınar otomobilinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Oyuncu Ayşegül Çınar otomobilinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Çınar ifadesinde, "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" dedi.
Son olarak Yasak Elma ve Masal Şatosu gibi projelerde rol alan Ayşegül Çınar gözaltına alındı.
Yasak Elma dizisinin genç oyuncusu Ayşegül Çınar, 2019'da 2. Sayfa programında saplantılı bir hayranı tarafından evinin yakınlarında kaçırılmıştı.
Çınar, 2020 Ocak ayında daerkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile yaşaığı tehtid olayı nedeniyle haber olmuştu. Habere göre; Furkan Çolakoğlu Ayşegül Çınar’ın üzerine şarap döküp tehdit etmişti. Oyuncu tuvalete gitme bahanesiyle masadan kalkıp, çevreekilere 'Erkek arkadaşım beni öldürecek lütfen polis çağırın' demişti. Çevredekiler Ayşegül Çınar’ı sakinleştirirken 155’i aradı. Durumu fark eden Furkan Çalıkoğlu kaçmıştı. .
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016