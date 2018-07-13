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Otilia Bruma Bodrumluları mest etti 

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Romenlerin ünlü pop müzik şarkıcısı Otilia Bruma izleyenleri mest etti. Bruma, "Bodrum'da inanın böyle bir kitle ile karşılaşacağımı sanmıyordum daha büyük konserler vermek için anlaşma...

Otilia Bruma Bodrumluları mest etti 
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahneye çıkan Romenlerin ünlü pop müzik şarkıcısı Otilia Bruma izleyenleri mest etti. Bruma, "Bodrum'da inanın böyle bir kitle ile karşılaşacağımı sanmıyordum daha büyük konserler vermek için anlaşma yapacağım" dedi.
Romenlerin ünlü pop müzik şarkıcısı Otilia Bruma, Bardakçı Koyu'ndaki bir otelde sahne aldı. Yaklaşık 800 kişinin izlediği konsere dekolteli kıyafeti ile çıkan Bruma, söylediği şarkılarla ve çılgınca dansları ile izleyenlerin nefeslerini kesti. 2014 yılında yayınlanan ve dünya listelerinde hit olan 'Bilionera' şarkısı ile müzik listelerinin zirvesine tırmanan Romen yıldız, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'a yazdığı 'Balım' adlı şarkısının klibinde Ortaç'a eşlik ederek Türkiye'de tanınmaya başlamıştı. Performansına 'Bilionera' şarkısı ile başlayan ve konsere gelenlere Türkçe olarak "Merhaba nasılsınız, tatil iyi gidiyor mu" diyen Bruma, "Bodrum'da inanın böyle bir kitle ile karşılaşacağımı sanmıyordum. Daha büyük konserler vermek için anlaşma yapacağım, ayrıca tatil içinde Bodrum'da bir süre kalmak istiyorum" dedi.

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