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Orhan Gencebay'a sürpriz doğum günü kutlaması

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da tatil yapan, Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, 74'üncü yaşını, eşi Sevim Emre ve yakın arkadaşları tarafından yapılan sürprizle pasta keserek kutladı. Sevim Emre, hayat arkadaşının doğum...

Orhan Gencebay'a sürpriz doğum günü kutlaması

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da tatil yapan, Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, 74'üncü yaşını, eşi Sevim Emre ve yakın arkadaşları tarafından yapılan sürprizle pasta keserek kutladı. Sevim Emre, hayat arkadaşının doğum gününü "43 kere maşallah, hep yanımda ol" diyerek kutladı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay için Göltürkbükü Mahallesi'ndeki restoranda, eşi Sevim Emre ve yakın arkadaşlarınca sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Gencebay, 'İyi ki varsın Orhan Baba' yazılı pastanın üzerindeki mumları eşiyle birlikte üfledi. Mumları üfledikten sonra konuşan Gencebay, "Bugün doğduğumu gönül dostlarım ve ailem, benden daha iyi hatırlıyor. Sağ olsunlar, onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün dostlarımla beraber 43'üncü yaşımı kutluyorum. Onu tanıdığım gün yeniden doğdum" dedi. Gencebay'ın yeni yaşını ilk tebrik eden ise hayat arkadaşı Sevim Emre oldu. Emre, Gencebay'a sarılarak, "Yeni yaşını mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeni diliyorum. 43 kere maşallah. Hep yanımda ol" diye konuştu. Orhan Gencebay, daha sonra dostlarının alkışları arasında eşi Sevim Emre ile beraber pasta kesti.

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