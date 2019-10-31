Onur Ünlü'nün diyalogsuz filmi 'Topal Şükran'ın Maceraları'na büyük ilgi (2)

SEVGİLİSİ HAZAR ERGÜÇLÜ İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan yönetmen Onur Ünlü'nün filmi 'Topal Şükran'ın Maceraları' seyirciyle buluştu. Onur Ünlü, filmini sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü ile beraber izledi. Filmi için Antalya'ya gelen Onur Ünlü'yü, sevgilisi Hazar Ergüçlü bir an olsun yalnız bırakmadı. Hazar Ergüçlü, filmi de Ünlü'yle birlikte izledi.

Filmin ardından yapılan söyleşi için film ekibiyle çadıra gelen Ergüçlü, yer bulmakta zorlandı. Bir süre sonra yer bulan Ergüçlü, en önden sevgilisini dinledi. Onur Ünlü'nün bazı sözlerine ise Hazar Ergüçlü alkışlarla destek verdi. Söyleşi esnasında bazı sinemaseverler Hazar Ergüçlü'yle selfie yaptı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()