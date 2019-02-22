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Oktay Kaynarca, hayranlarının ısrarıyla türkü söyledi

BODRUM'a gelen oyuncu Oktay Kaynarca, eğlenmek için gittiği mekanda hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. İki türkü seslendiren Kaynarca'nın performansı beğeni topladı. Söylediği türkülerle daha önce de gündeme gelen oyuncu Oktay...

Oktay Kaynarca, hayranlarının ısrarıyla türkü söyledi
BODRUM'a gelen oyuncu Oktay Kaynarca, eğlenmek için gittiği mekanda hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. İki türkü seslendiren Kaynarca'nın performansı beğeni topladı.
Söylediği türkülerle daha önce de gündeme gelen oyuncu Oktay Kaynarca, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği kentteki bir bar-restoranda, hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde canlı müzik yapan mekanda sahneye çıkan Kaynarca, 'Uzun ince bir yoldayım' ve 'Dostum dostum' türkülerini seslendirdi. Mekanı dolduranlar Kaynarca'yı ilgiyle dinlerken, uzun süre alkışladı. Kaynarca daha sonra mekana geldiği arkadaşlarıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

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