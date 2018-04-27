Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' ilan edildi. Kumluca Karatepe Stadı'ndaki...

Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'da, Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç, 'Domates Kralı' ilan edildi.
Kumluca Karatepe Stadı'ndaki konseri, Kumluca Belediye Başkanı Ak Parti'li Hüsamettin Çetinkaya, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde Oğuzhan Koç, şarkılarını seslendirdi. Konser arasında sahneye çıkan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Oğuzhan Koç'a üzerinde '2018 Kumluca Domates Kralı' yazılı kırmızı kuşak taktı. Daha sonra domatesten yapılan çelenk boynuna takılan Oğuzhan Koç'a kaftan ve sarık giydirildi.
Kumluca'nın güvenilir gıda standartlarında domates yetiştirilen bir merkez olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Her yıl fuarımızda en iyi performansı gösteren ve en çok seyirci toplayan erkek sanatçımızı 'Domates Kralı' seçiyoruz. Bu yıl nasip sizeymiş. Bizleri ve domatesimizi unutmazsınız artık" dedi.
AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer da Oğuzhan Koç'a sahnede domates yedirdi. Oğuzhan Koç da yapılan jestten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314