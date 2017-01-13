Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti
AKP'li Şahin, burnunu kıran CHP'linin...
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...

Nilüfer yeni albümünün ilk klibi için kamera karşısında

Orhan SENCER / İSTANBUL, () TÜRK  pop müziği sanatçısı Nilüfer, yeni albümü “Yeniden, Yeni, Yine”nin ilk klip çekimi için kamera karşısına geçti. Çıktığı günden itibaren zirvede yer alan albümün ilk klibi, söz ve...

Nilüfer yeni albümünün ilk klibi için kamera karşısında

Orhan SENCER / İSTANBUL, () TÜRK  pop müziği sanatçısı Nilüfer, yeni albümü “Yeniden, Yeni, Yine”nin ilk klip çekimi için kamera karşısına geçti.
Çıktığı günden itibaren zirvede yer alan albümün ilk klibi, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Seni Kimler Aldı” parçasına çekildi. Nilüfer’e, başarılı oyuncu çift Engin ve Beyza Hepileri eşlik etti. Büyük bir aşk hikayesinin anlatıldığı klibin yönetmenliğini Ahu Şentürk yaptı.
Klipte, birbirine aşık iki kişiyi canlandıran Engin-Beyza Hepileri çifti, Nilüfer'in klibinde oynama teklifi geldiğinde çok heyecanlandıklarını dile getirdi. Hepileri çifti, “Bizim için Nilüfer, Türk pop müziğinin duayenlerinden biridir. Söylediği her şarkı, sözlere verdiği duygu bizi hep derinden etkilemiştir. Son albümündeki Sezen Aksu şarkısı ‘Seni Kimler Aldı’ klibinde oynamamız için bize teklif geldiğinde çok heyecanlandık. İstanbul'un bembeyaz olduğu, harika bir günde çektik klibi. Bizim için hem özel, hem de nostaljik bir gün oldu. Tüm Nilüfer sevenler gibi merakla bekliyoruz” ifadesini kullandı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55