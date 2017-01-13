Nilüfer yeni albümünün ilk klibi için kamera karşısında

Orhan SENCER / İSTANBUL, () TÜRK pop müziği sanatçısı Nilüfer, yeni albümü “Yeniden, Yeni, Yine”nin ilk klip çekimi için kamera karşısına geçti.

Çıktığı günden itibaren zirvede yer alan albümün ilk klibi, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan “Seni Kimler Aldı” parçasına çekildi. Nilüfer’e, başarılı oyuncu çift Engin ve Beyza Hepileri eşlik etti. Büyük bir aşk hikayesinin anlatıldığı klibin yönetmenliğini Ahu Şentürk yaptı.

Klipte, birbirine aşık iki kişiyi canlandıran Engin-Beyza Hepileri çifti, Nilüfer'in klibinde oynama teklifi geldiğinde çok heyecanlandıklarını dile getirdi. Hepileri çifti, “Bizim için Nilüfer, Türk pop müziğinin duayenlerinden biridir. Söylediği her şarkı, sözlere verdiği duygu bizi hep derinden etkilemiştir. Son albümündeki Sezen Aksu şarkısı ‘Seni Kimler Aldı’ klibinde oynamamız için bize teklif geldiğinde çok heyecanlandık. İstanbul'un bembeyaz olduğu, harika bir günde çektik klibi. Bizim için hem özel, hem de nostaljik bir gün oldu. Tüm Nilüfer sevenler gibi merakla bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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