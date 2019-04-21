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Nil Karaibrahimgil konserinde, sürpriz evlilik teklifi

UZUN bir süredir konser vermeyen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursa'da sahne aldı. Nil Karaibrahimgil konserinde sahnede evlilik teklifi sürprizi de yapıldı. Uzun bir sürenin ardından yeniden sahneye dönerek konserlerine devam eden Nil...

Nil Karaibrahimgil konserinde, sürpriz evlilik teklifi
UZUN bir süredir konser vermeyen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursa'da sahne aldı. Nil Karaibrahimgil konserinde sahnede evlilik teklifi sürprizi de yapıldı.
Uzun bir sürenin ardından yeniden sahneye dönerek konserlerine devam eden Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursalılarla buluştu. Dinleyicilerini Jolly Joker Bursa sahnesinde ‘Burası İstanbul’ adlı şarkısıyla selamlayan şarkıçı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla izleyenleri coşturdu. Geçmişten günümüze dek uzanan ve dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendiren Nil Karaibrahimgil'e, ‘Pırlanta’, ‘XL’ ve ‘Akbaba’ gibi unutulmayan şarkılarında Bursalılar hep bir ağızdan eşlik etti.
İLK TEBRİK NİL'DEN
İlerleyen dakikalarda ise Nil Karaibrahimgil, ‘Ben ona  resmen aşığım’ adlı şarkısında dinleyiciler hoş bir sürpriz ile karşılaştı. Sahneye çıkan bir kişi, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifinde bulundu. Daha sonra çift sahnede bir araya gelirken, ‘evet’ cevabıyla salonda alkış koptu. Nil Karaibrahimgil de bu mutlu ana ortak olurken, çift ile birlikte sahneden fotoğraf çektirdi ve mutluluklar dileğinde bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren konserde Bursalılara enerji dolu bir gece yaşatan Nil Karaibrahimgil, yeniden hayranlarıyla bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

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