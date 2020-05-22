Murat Dalkılıç: Küçükken Hayallerim Arasında Müzik Yoktu

TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan “Senaryo Sohbetleri” programının on ikinci konuğu başarılı müzisyen Murat Dalkılıç’tı. Müzisyenlikle ve oyunculukla ilgili oldukça eğlenceli bir sohbetin gerçekleştiği program müzikseverler ve sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen “Senaryo Sohbetleri” program dün akşam oyunculukla ilişkisi biraz daha farklı olan bir ismi ağırladı. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı programın on ikinci bölümünün konuğu “Müzisyen Gözüyle Senaryo” başlığı ile yaptığı şarkılar ve çıkardığı albümlerle herkes tarafından beğeniyle dinlenen ve Mazlum Kuzey, Dünya Hali gibi filmlerde oyuncu olarak da yer alan müzisyen Murat Dalkılıç’tı.

Murat Dalkılıç programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın müzisyenlik ve oyuncu ilişkisine dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları içtenlikle cevapladı. Murat Dalkılıç ayrıca TÜRSAK Vakfı Instagram hesabından yapılan çekilişle kendisine canlı yayına bağlanarak soru sorma hakkı kazanan bir hayranının “Tek bir meslekte ilerlemek isteseydin müzisyenliği mi yoksa oyunculuğu mu seçerdin?” sorusuna “Tek bir meslek seçme hakkım olsaydı müzisyenlik olurdu çünkü müzik benim için bambaşka bir dünya” ifadesini kullandı.

“Küçükken Hayallerimin Arasında Müzik Yoktu”

Programda ilk olarak gelenekselleşen “Hikayen nasıl başladı?” sorusuna cevap veren Murat Dalkılıç, küçüklüğünden bu yana her daim şov dünyasının içinde olmak istediğini ve bunu her fırsatta hayal ettiğini belirtti. “Küçükken hep bir entertainer olmak istiyordum fakat bu hayalimin içinde müzik hiç yoktu” diye şaşırtan bir gerçeği de söyleyen Dalkılıç, müziğe yönelip 15 yaşındayken arkadaşlarıyla kurduğu grupla çok eğlendiğini ve bu işten para da kazanmaya başlayınca hayatının merkezine müziği oturttuğunu söyledi.

“Müzisyenin Dizi ve Film Ekibiyle Uyumu Yaptığı Müziklerin Kalitesine Yansır”

“Bir şarkıcı televizyona her çıktığında şarkı söylemek durumundadır çünkü kitlesi ondan başka bir şey beklemez” diyen Murat Dalkılıç, toplum nezdindeki ilk kimliğin kişi için geçerli olduğunu vurguladı. Bora Talat Oyacı’nın “Bir projeye müzik yapacağın zaman neye dikkat istersin?” sorusuna da kendisinin uyguladığı ve diğer müzisyenlere de önerdiği sistem hakkında bilgi verdi. “Senaryo süreci ilk başladığı zaman bir müzisyen ortaya iyi bir iş çıkarmak istiyorsa projenin içinde yer alan ekiple mutlak surette uyumlu ve projenin her anında dirsek temasıyla çalışmalı. Müzisyen, senaryo ekibiyle bu uyumu yakalayabildiği zaman müziklerini de o projenin gerekliliklerine uygun olarak yapabilir. Ben yönetmenin hangi hamleleri yapacağını, nasıl bir düşünce yapısı içinde olduğunu, daha önceki işlerindeki yöntemlerini, hangi yoldan ilerlediğini ve oyuncuların modunu bilmek isterim ki herkes tarafından beğenilecek ve filme de aynı zamanda seviye atlatabilecek müzikler yapabileyim” diyen Dalkılıç, bir dizi veya film projesinde müzisyenin önemine bu sözleriyle dikkat çekti.

“Müzik, Sinemanın %33’üdür”

Sinema filmlerindeki müzik kullanımının seyircinin filmden alacağı zevk üzerinde büyük etkisi olduğundan bahseden Murat Dalkılıç, müziğin sinemanın yüzde 33'ü olduğunu ve bazen çok iyi bir müzik kullanımının filmin bile önüne geçebileceğini belirtti. Kendisinin gelecek planları hakkında da konuşan Dalkılıç “Sinema veya dizi sektöründe planlanmış bir kariyerim yok. Rahat olduğum bir yerde bulunmak benim için önemli bir unsurdur. Filmde oynayayım da ödül alayım mantığında olmadım hiçbir zaman. Oyunculukla sadece tecrübe kazandırıyorum kendime ve bunu yaparken de büyük bir keyif alıyorum ve çok eğleniyorum”.

Senaryo Sohbetleri sıradaki konuğu başarılı oyuncu Damla Sönmez

Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverler ile buluşacak “Senaryo Sohbetleri”nde 23 Mayıs Cumartesi Damla Sönmez, 27 Mayıs Çarşamba günü Uğur İçbak ve 30 Mayıs Cumartesi günü Birol Güven katılacak. Yayınlar TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Canlı yayınları kaçıran sinemaseverler ise programa ait önceki bölümlere TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından erişebilecek.