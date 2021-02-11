Mum Gibi 12 Şubat'ta dijital platformda

Artık zamanı geldi... Bu sözler anlatıyor ''Mum Gibi'' projesini, Çocukluk yıllarında çıktığı müzik yolculuğunda 1987'de profesyonel olarak ilk sahnesini aldı. Hayatında müzikten başka bir şeye yer vermeyen, 1992 yılında girdiği Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarın'dan derece ile mezun olan İzmir'li sanatçı Mücahit Yalçın ÖZTÜFEKÇİ ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

Mücahit Yalçın ÖZTÜFEKÇİ'nin müziğe ilk başladığı günden itibaren hayalinde olan bir albüm yapmak ve insanların gönüllerine hitap etmekti. 2020 yılında bu hayalini gerçeğe çevirme adına bir single yapma kararı alan sanatçı o dönemde yolu Kerem ŞİRİN ve Ahmet GÜLÜMSER ile kesişti.

Söz ve müziği Kerem ŞİRİN'e ait olan ''Mum Gibi'' adlı parça için Ekim ayında stüdyoya girdi ve 12 Şubat 2021 tarihinde bütün dijital platformlarda yayında olacak tekli çalışmasını müzik severlere sunmuştur. Aynı zamanda klibini Alaçatı'da tamamlayan sanatçı 12 Şubat'ta Yalçın ismi ile yayınlanacağı tekli çalışmasının yayın gününü iple çektiğini belirtti.