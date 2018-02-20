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Muhteşem müzik ziyafeti!

"Sevdalı Şarkılar" adlı konseri Arzu Singer Dede'nin şefliğinde sunan Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda dinleyenlere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Muhteşem müzik ziyafeti!

"Sevdalı Şarkılar" adlı konseri Arzu Singer Dede'nin şefliğinde sunan Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda dinleyenlere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. Türk Sanat Müziğinin zengin eserlerinin seslendirildiği konserde birbirinden güzel makamlarla sunulan duygu yüklü ve neşeli şarkılara usta sazlar eşlik etti. Topluluk, Antalyalıları Türk Sanat Müziği'ne doyurdu. Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Irak Türkleri adına Kürşat Çavuşoğlu çiçek takdim etti

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, konser arasında tüm koro adına Şef Arzu Singer Dede 'ye bir teşekkür çiçeği takdim etti. Çiçeği sunarken yaptığı kısa konuşmada Şef Arzu Singer Dede ve koro üyelerini tebrik eden Kürşat Çavuşoğlu ayrıca dinleyicilere de hoşgeldiniz dedi. Çavuşoğlu; “Bu müzik ziyafetine katılımınızdan ve Irak Türklerine verdiğiniz destekten dolayı sizlere minnettarız” diye konuştu.

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Arzu Singer DedeMuhteşem Müzik Ziyafeti!
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