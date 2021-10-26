Müge Anlı'dan Aşk-ı Memnunu aratmayan hikaye

Suç makinesi olduğunu ileri sürdüğü yeğeniyle kaçan eşini bulması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’dan yardım isteyen Seçer Kaygısız, haftalarsonra ilk kez karısıyla canlı yayında yüzleşti. Kocasına oyun kurduklarını aslında yeğeniyle beraber olmadığını söyleyen genç kadın, “Onun bana yapmadığı eziyet kalmadı. Biz ona benden ayrılsın diye oyun kurduk” dedi.

Bunun üzerine öfkelenen ve eşinin yalan söylediğini dile getiren SeçerKaygısız, “Yalan söyleme... Beni arayıp otel odasından canlı canlı yatarken göstermedin mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

Afyonkarahisar’da yaşayan Seçer Kaygısız, 1 Ağustos’ta yeğeniyle birlikte kaçan eşini aramak araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu. Karısı ve yeğeninin ilişkisine evlerinde şahit olduğunu iddia eden Kaygısız, her şeye rağmen karısını çok sevdiğini söyleyerek geri dönmesi için canlı yayında bir çağrıda bulundu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, haftalardır ulaşılamayan üç çocuk annesi kadını

bularak karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

“ÇOK TEHLİKELİ BİR PLAN”

Telefonla bağlanan genç kadın, kocasının yeğeniyle birlikte olduğu iddialarını reddederek, “Kimse 3 çocuğunu bırakıp gitmez. Onun bana yapmadığı eziyet kalmadı. Ben yeğeniyle beraber değilim. Biz ona benden ayrılsın diye oyun kurduk. Birbirimize mesaj attık. Kaçmamın yeğeniyle bir ilgisi yok” şeklinde konuştu. Duyduğu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, “Bu çok tehlikeli bir plan... Madem bu kadar kötü bir adam bu mesajları gördüğünde size bir şey yapma ihtimali de var. Nasıl yapabildiniz?” diyerek tepki gösterdi.

BİR BAŞKA KADINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Eşinin yalan söylediğini dile getiren Seçer Kaygısız’ın iddiası ise ağırdı. Karısının yeğeninin dışında başka adamlarla da görüştüğünü iddia eden Kaygısız, “Senin yüzünden üç tane yuva yıkılacak. Yalan söyleme... Beni arayıp otel odasından canlı canlı yatarken göstermedin mi? Bundan sonra sen benim bir şeyim değilsin... “ dedi. Karısının gelmeyeceğini öğrenince canlı yayından bu kez bir başka kadına seslenen Seçer Kaygısız, “Hatice dönmeyecek. Çık gel” sözleriyle şaşkınlık yarattı.