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Müge Anlı, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun kumdan heykelini yapıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ÖZEL bir televizyon kanalında program sunan gazeteci Müge Anlı, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde sergilenmek üzere dünyaca ünlü Aspendos amfi tiyatrosunun kumdan heykelini yapıyor. Uzun yıllardır amatör...

Müge Anlı, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun kumdan heykelini yapıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ÖZEL bir televizyon kanalında program sunan gazeteci Müge Anlı, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde sergilenmek üzere dünyaca ünlü Aspendos amfi tiyatrosunun kumdan heykelini yapıyor. Uzun yıllardır amatör olarak heykel yaptığını belirten Anlı, ilk profesyonel heykel deneyimini gerçekleştirdiğini söyledi.
Antalya'da tatil yapan televizyon programcısı ve gazeteci Müge Anlı, Lara sahilindeki Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ni ziyaret ederek, heykel çalışmasına katıldı. Anlı, Rus heykeltıraş Dimitri Baklemonko eşliğinde Aspendos Antik Tiyatrosu'nun heykelini yapmaya başladı. 1 metre 30 santim yüksekliğindeki heykelin yapımı yarın tamamlanacak.
Müge Anlı, uçakta Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile karşılaştığını, sohbet sırasında heykeltıraşlığa olan tutkusunu anlattığını, Vali Karaloğlu'nun da kendisini Kum Heykel Festivali'ne yönlendirdiğini söyledi. Festival koordinatörü Cem Karaca ile tanıştığını kaydeden Anlı, "Kendisiyle iletişime geçip nasıl bir heykel yapabileceğim konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sonuçta Aspendos Antik Tiyatrosu'nun heykelini yapmaya karar verdik" dedi.
YARIN TAMAMLANACAK
Tatillerinde kaldığı otelin plajında minik heykeller yaptığını ve bu nedenle elinin heykele yatkın olduğunu vurgulayan Müge Anlı, "Rus heykeltıraş Dimitri Baklemonko eşliğinde bu sabah Aspendos Antik Tiyatrosu'nu yapmaya başladık. Aspendos çok sevdiğim bir yer. Bu nedenle heykelini yapmak için orayı seçtim. Heykelin silueti oluşmaya başladı. Yarına kadar tamamlamayı planlıyorum" diye konuştu.
30 TON KUM KULLANILDI
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Koordinatörü Cem Karaca da heykelin yapımı için 30 ton nehir kumu kullanılacağını söyledi. Müge Anlı'nın çok hızlı çalıştığına değinen Karaca, "Sanırım bir rekor kıracak. İlk gün olmasına rağmen birçok detay tamamlandı. Oldukça detayı olan bir heykel aslında. Yarın(Pazar) günü sergiye açmış olmayı planlıyoruz" dedi.

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