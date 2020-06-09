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Mucize Doktor Taner Ölmez oyuncu sevgilisiyle nişanlandı
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı. İlişkilerini göz önünde yaşamayan çift, nişan töreninden de hiçbir anı takipçileriyle paylaşmadı.
MAGAZİN 09.06.2020, 16:05 Murat Aydın
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FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki başarısıyla bir anda yıldızı parlayan Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda yurt dışında evlilik teklifi ettiği Ece Çeşmioğlu ile nişanlandı.
TV 100'de yer alan habere göre: Koronavirüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulan ikili, özel hayatları için önemli bir adım attı. Ölmez, Belçika'da evlilik teklifi ettiği sevgilisini bu sefer de ailesinden istedi. Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.
Öte yandan ilişkilerini çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait herhangi bir paylaşım yapmadı.
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