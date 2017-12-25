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MOİ Sahne’de Çocuk Oyunları

2015 yılından bu yana TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve tüm bölümleri en yüksek reyting puanı alan çizgi dizilerden biri olan “İBİ” tiyatro gösterisiyle MOİ Sahne’de çocuklarla buluşuyor.

MOİ Sahne’de Çocuk Oyunları

İstanbul’un en renkli sahnesi MOİ Sahne’nin 2017 Aralık ayının son haftasındaki etkinlik takvimi şöyle:

30 Aralık Cumartesi günü, saat 13.00’da çocuk oyunu ‘İbi Baldiyar’da Yeni Serüven’

2015 yılından bu yana TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve tüm bölümleri en yüksek reyting puanı alan çizgi dizilerden biri olan “İBİ” tiyatro gösterisiyle MOİ Sahne’de çocuklarla buluşuyor. Kahramanlarımız İbi ile Tosi ; her yeni günün, yeni masallarla doğduğu Baldiyar masal evreninde keşif yolculuğuna çıkarlar. Bugüne kadar adını hiç duymadığımız canlıların yaşadığı Baldiyar’da, şakacı ağaçlar arasından geçerek, saklı kıta haritasının devamını bulmak istemektedirler.

İbi ve Tosi karşılarına çıkan sorunları çözerken matematik bilgilerini ve problem çözme yeteneklerini kullanır, farklı bakış açıları geliştirerek eğlenceli ve pratik çözümler üretirler. Heyecan ve eğlence dolu serüvenlerinde onları takip eden iki arkadaşları daha vardır. Hoppa ve Pumba, tıpkı İbi ve Tosi gibi Baldiyar’ı keşif yolculuğuna çıkmışlardır. Bu iki kafadar, her seferinde oyunbazlıkları nedeniyle düştükleri zor durumdan kurtulmayı başarırlar.

31 Aralık Pazar günü; saat 13.00’da ve 15.00’da çocuk müzikali Rafadan Tayfa ‘Türkiye’dir Burası’

Rafadan Tayfa çocuk müzikali ‘Türkiye’dir Burası’ ile güzel ülkemizin dört bir yanını dolaşıyor. Ülkemizin geleneklerini hiç olmadığı kadar samimi bir dille aktarırken, kültürümüze dair öğeleri müzikli ve danslı bir oyunla izleyiciye sunuyor. Türkiye’dir burası eşsiz dansları, özgün şarkıları ve güçlü sahne prodüksiyonu ile izleyiciye bir şölen yaşatıyor. Oyun aynı gün saat 13.00’da ve 15.00’daiki farklı seansta MOİ Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Etkinliklerin biletleri www.biletix.com’dan ve MOİ Sahne gişesinden temin edilebiliyor. Tüm etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi www.moisahne.com adresinden alınabiliyor.

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